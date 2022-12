Gf Vip, Katia Ricciarelli canta l'Ave Maria e stona: l'esibizione imbarazza i vipponi e Antonino la imita. Pioggia di critiche dal web

Martedì 13 Dicembre 2022, 10:50

Katia Ricciarelli è stata ospite dell’ultima puntata del Gf Vip, dove ha cantato l’Ave Maria di Schubert per Francesca Cipriani e il suo neo-sposo. Un regalo speciale peccato però che la cantante lirica, non sia apparsa vocalmente in forma, forse complice il freddo o l’emozione, ma anche i vipponi se ne sono accorti. Tra un Antonino Spinalbese che tenta l’imitazione e un Edoardo Tavassi che ci scherza su, ecco come hanno reagito a quella stecca da parte della cantante lirica ed ex concorrente del programma di Canale 5.

Katia Ricciarelli, la performance della lirica fa il pieno di critiche

Anche dal web ci hanno tenuto a commentare la performance e le critiche non sono mancate. . «Ci sono più stecche in questa esibizione che in una sala da biliardo», commenta un utente. «Meglio per loro che non sia andata al matrimonio», e ancora «Neanche iniziato e ha già stonato».

vi prego Spinacino che imita Katia Ricciarelli io non ce la faccio 💀#GFvip pic.twitter.com/jGeQanvDsp — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹𝐆𝐫𝐞𝐠 𝐏𝐚𝐥𝐭 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 👑 (@smiletiziano1) December 12, 2022

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Cosa dice Alfonso Signorini nell'orecchio di Katia Ricciarelli dopo la sua esibizione con 'stecca': in pochi lo hanno sentito