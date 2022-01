Gf Vip, Katia e la proposta hot a Barù: «Ti massaggerei tutto il giorno». La risposta del vippone imbarazza tutti

È iniziata tra richiami e ramanzine la trentaduesima del Gf Vip stasera. Alfonso Signorini costretto a entrare nella casa per riportare «sulla retta via» i suoi vipponi che sembrano essersi persi e ritrovarsi solo tra insulti e litigi. Ma dopo la tirata d'orecchie l'attenzione si sposta su temi leggeri e l'ilarità torna a riempire le apreti del loft di Cinecittà. Soleil, Valeria, Katia e Jessica vengono chiamate nel confessionale per parlare di Barù Gaetani. «Esuberante, stellare e sbarazzino» per la Marini, «pieno di ironia peccato abbia 40 anni» così lo definisce la Ricciarelli e se Soleil lo trova «adorabile», la Selassiè è attratta dalla sua aria misteriosa. Viene chiamato nel confessionale anche il nipote di Costantino della Gherardesca.

Gf Vip, Barú piace a tutte

«Jessica a me piace come persona» si è espresso così il nuovo vippone, «a me sono sempre piaciute le più str***e e Sole è la più stro**a». Ovviamente anche secondo Barù la Ricciarelli e la Sorge sono le detentrici della corona delle «str***e», ma non si limita perchè «la rete è larga», ci sono chance anche per la Selassiè. «Io voglio l'esclusiva» chiude un po' le porte la principessa. Però l'enologo è un po' stufo: «Io credo di aver finito qua il mio percorso, sono già tre settimane che sto qua basta». Ma le donne non vogliono sentirne di parole del genere e lui spiega ironizzando: «dico queste cose solo perchè so che funzionano in tv». Poi partono i messaggi hot per carcare di tenerlo e quello di Katia Ricciarelli fa arrossire tutti: «Ti farei i massaggi tutti i giorni su quel bel sederino», pensava di aver azzardato la Ricciarelli ma Barù non gliela manda a dire: «Io il massaggio lo voglio davanti». Silenzio e imbarazzo in casa e in studio.