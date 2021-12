Gf Vip, Katia Ricciarelli: «Questo è stato il Natale più brutto della mia vita». Poi arriva la sorpresa

Dopo i festeggiamenti del Natale litigi e malinconia hanno fatto irruzione nella casa del Gf Vip. Biglietti, video e regali sono stati recapitati nella casa dalla produzione anticipati da un video di Alfonso Signorini che augurava le Buone Feste ai vipponi. Stasera il conduttore è tornato sull'argomento e ha voluto che Katia Ricciarelli raccontasse il dolore che ha provato a passare le feste chiusa nella casa.

Gf Vip, il Natale «più brutto» di Katia

«Onestamente il giorno di Natale è stato per me il più brutto Natale della mia vita, nel momento dei messaggi che sono arrivati a tutti io mi sono trovata sola. Non mi sono mai allontanata da mia madre, ma quest'anno è andata così». Rimpianti e sofferenza sono rivenuti a galla il 25 dicembre per Katia. «Ho sempre pensato al lavoro e ora mi accorgo che sono sola. Potevo fare di più e invece sono sempre stata in giro per il mondo. Qua ho tanti amici». Non si è mai guardata così tanto dentro il soprano. «Qua piango tanto non so se è un bene o un male». Il Natale è un giorno particolare per chi non ha la famiglia e per la Ricciarelli non è facile. «Lo avrei passato con mia sorella che anche se non mi riconosce più so che quando mi guarda con quegli occhi io sto nel posto giusto».

La sorpresa

Per Katia Ricciarelli dopo i momenti di forte malinconia arriva una sorpresa: ad attenderla sulla passerella c'è il suo Ciuffi. Il cane con cui il soprano condivide la vita. È stasera il Natale di Katia. Una scatola con un regalo: il giochino preferito del suo pelosetto. Con fiocco rosso Ciuffi arriva e la Ricciarelli si scioglie, baci e carezze e poi il cane scappa. Ma poi torna. «È stupendo»