Gf Vip, Jessica, Miriana e Lulù non salutano Katia (eliminata): Signorini perde la pazienza: «Dovete portare rispetto»

L'eliminata stasera è Katia Ricciarelli. La cantante lascia per sempre il loft di Cinecittà e lei lo voleva. Dopo gli scontri avvenuti in casa gli animi sono tesi e così Lulù, Jessica Selassiè e Miriana Trevisan decidono di non salutarla. Occhi per occhio dente per dente. Questa la teroia alla base del gesto. Infatti la Ricciarelli nel momento in cui doveva attraversare la porta rossa ha deciso di salutare solamente alcuni vipponi, tra questi Giucas Casella Davide Silvestri e anche Antonio Medugno. Di fronte a questa decisione così forte dell'ex di Pippo Baudo e reduci dalle precedenti discussioni le tre vippone scelgono di negare il saluto a Katia.

Gf Vip, Lulù Selassiè al veleno contro Katia Ricciarelli: «Sai solo dire cose razziste»

Gf Vip, Signorini infuriato contro Miriana, Lulù e Jessica

Il gesto ha fatto infuriare Alfonso Signorini: «Non si toglie il saluto ad una signora. A casa mia mi hanno insegnato che ad una signora si porta rispetto. Non concedo di ribattere a quanto dico. Nella vita ci sono dei principi sui quali non si può transigere». le vippone provano a spiegare le loro motivazioni ma il conduttore non vuole sentire ragioni: «Anche se non vi ha salutate si porta rispetto, se non vi avesse salutate la figura di mer*a l’avrebbe fatta lei e non voi», l'applauso del pubblico è stato fortissimo. Miriana non ci ripensa: «Io ero qua, se Katia voleva mi salutava…».