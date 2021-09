Gf Vip, le principesse Jessica, Lulù e Clarissa entrano (e perdono la corona): «Lo vogliamo bello e stupido»

Lunedì 13 Settembre 2021, 23:12

Che fossero libere e unite lo avevano già dichiarato ma la vera novità e che ora all'ingresso nella casa del Gf Vip delle principesse Clarissa, Jessica e Lulù abbiamo anche la descrizione del loro uomo ideale: «Bello, con gli addominali e non troppo intelligente». Ridono nei loro abiti succinti e «scarpe mozzafiato» come ha sottolineato Sonia Bruganelli. Jessica (27 anni), Lucrezia detta Lulù (23) e Clarissa (19) Hailé Selassié sono le discendenti dei biblici re Salomone e regina di Saba, pronipoti dell’ultimo imperatore di Etiopia. Nate a Roma, vivono insieme a Campo dei Fiori e sono volti nuovi per il pubblico di Canale 5. Una vita tra lusso e social e a caccia dell'amore.

Gf Vip, entrano le princess

Assieme a loro arriva anche un bel principe azzurro, Alex belli, che di bello non ha solo il nome. Ma che di fronte all'intraprendenza delle principesse mette già le mani avanti e si dice fidanzato e fedele. Loro intanto gli chiedono di mostrargli gli addominali e si lamentano con Alfonso perchè «non è giusto che porti qui per noi gente sposata».

Intanto a chi non le conosce loro chiariscono le idee: «Nostro nonno è l’ultimo imperatore d’Etiopia e la nostra famiglia ha avuto a che fare con presidenti di tutto il mondo...Se non ci conoscete basta aprire un libro di storia», chissà loro quanti libri avranno aperto.