Gf Vip, Giuseppe Cruciani nuovo opinionista al posto di Sonia Bruganelli? Signorini spiazza tutti: chi se ne va e chi resta. L'indiscrezione

Il Gf Vip 7 è finito da poco più di un mese e a Cologno Monzese pare si stia già lavorando per la prossima edizione del reality di canale 5. Al timone resta Alfonso Signorini, affiancato sempre da Orietta Berti, ma a quanto la pare rimane ancora libera la poltrona rossa occupata nelle ultime edizioni da Sonia Bruganelli, che pare voglia bbandonare definitivamente il suo posto. E se così fosse chi prenderà il suo posto? Da Giulia Salemi a Soleil Sorge ma anche Oriana Marzoli e Sophie Codegoni potrebbero essere le papabili scelte. Ma a lanciare una bomba su un nome è Dagospia.

Gf Vip, chi sarà il nuovo opinionista?

Secondo quanto riporta il sito, Signorini vorrebbe portare al Gf Vip il giornalista Giuseppe Cruciani, noto per la sua verve televisiva. Ma il 56enne «considerato una mina vacante» (spiega Candela) non sarebbe proprio di facile gestione e per questo Pier Silvio Berlusconi, scottato dall'ultima edizione (trash) del programma, potrebbe non appoggiare questa scelta.

Ma chi è Giuseppe Cruciani?

Ormai noto opinionista televisivo, Giuseppe Cruciani (classe '66) è stato anche conduttore di LA7, Apocalypse, Il tritacarne, La Zanzara in tv, Radio Belva, Nel 2022, era poi approdato come opinionista al Maurizio Costanzo Show. Cruciani è considerato uno shock jock, personalità interna al mondo della comunicazione che unisce ai fatti di cronaca commenti offensivi e contenuti satirici.

Per quanto riguarda la sua vita privata ecco cosa sappiamo. Giuseppe è fratello del regista e sceneggiatore Federico Cruciani. Dopo il divorzio dalla prima moglie è stato spesso oggetto del gossip italiano che gli ha attribuito numerosi flirt, come quello con la collega giornalista Selvaggia Lucarelli e quello con Francesca Valiani, attuale moglie di Jovanotti. Nel 2005, durante il periodo del suo primo matrimonio poi terminato, nasce la figlia Viola