Gf Vip, Valeria Perilli riceve la proposta in diretta da Giucas Casella: «È la terza o la quarta che mi fa»

È arrivato il momento della sorpresa per Giucas Casella. Valeria Perilli, la sua compagna da 41 anni, entra nel giardino della casa del Gf Vip: «Volevo che ti sentissi libero di fari riaffiorare i tuo i ricordi. IO ti starò sempre accanto, ormai sono passati 41 anni e intendo tener fede a quello che io chiamo patto d'amore. Ho sempre rispettato il tuo spirito libero, sei un uccel di bosco che svolazza qua e la ma che torna sempre al suo nido». Dopo un bellissimo discorso d'amore con la sua pazzesca voce da doppiatrice Valeria inizia a cinguettare e su tweeter si sprecano i commenti Basta ora voglio sposare un doppiatore.

Gf Vip, Giucas Casella sulla compagna Valeria: «Innamorato è una parolaccia». La gaffe in diretta

Gf Vip, la proposta e non è la prima

Un discorso che ha lasciato tutti senza parole e che fa emozionare anche lo studio, che di fronte ai cinguettii resta scioccato ma comunque ancora sognante dal discorso. Un amore vero e duraturo che ha superato tante prove anche quella del tradimento di Giucas che in una notte d'amore con Carol Troll, quando già era fidanzato con Valeria, ha concepito suo figlio James. Ma per la doppiatrice questo non è mai stato un problema, anzi: «Dobbiamo ringraziare Carol perchè ci ha regalato James che è la nostra gioia». Lo aveva detto Giucas che la compagna era una donna straordinaria ma non pensavamo così tanto. Stasera però Alfonso vuole far fare la proposta di matrimonio a Giucas. «Che dici fai la proposta di matrimonio a Valeria?» Signorini lancia l'amo ma Giucas non abbocca: «In che senso?». Casca sempre dal pero Casella, ma poi si ingonocchia, peccato che la simpatica e prorompente Valeria lo interrompe: «Questa è la terza o la seconda volta?» Il clima diventa teso, ma poi ci si ride su e la proposta viene fatta e pure accettata.