Giovedì 22 Settembre 2022, 22:41

Giovanni Ciacci è entrato ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip, come nuovo concorrente, durante la diretta di giovedì 22 settembre. Lo stylist tempo fa aveva confessato di essere sieropositivo, un argomento che Alfonso Signorini ha deciso di trattare proprio nelle prossime puntate.

La confessione di Giovanni Ciacci

Alfonso Signorini introduce Giovanni Ciacci durante la diretta di giovedì sera: «Siamo d'accordo con lui di affrontare insieme il tema della sua sieropositività, ma non lo faremo questa sera».

«Vorrei abbattere il muro dell'ignoranza sulla sieropositività - risponde lo Stylist poco prima di ientrare dentro la casa del Grande Fratello Vip. Nel 2022 l'HIV non è più una malattia di cui si muore se curata nel modo giusto. Non si sopravvive, si vive». Poi emozionato ha ammesso: «Per la prima volta in questi ventidue anni e nel mondo la porta rossa verrà aperta a un sieropositivo e questo è grazie a te Alfonso e a Piersilvio Berlusconi».

Anche Signorini è emozionato. «Ho tanta voglia di divertirmi - conclude Ciacci - Pamela (Prati ndr.) voglio prima vederla e capirla, non voglio partire subito all'attacco. Se lei è stata truffata io sarò con lei tutta la vita, ma devo capire se è carnefice o vittima»