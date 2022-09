Gf Vip, Ginevra Lamborghini dà spettacolo dopo la puntata: tutti pazzi per lei. Cosa ha combinato

Venerdì 23 Settembre 2022, 10:30

Dà spettacolo, Ginevra Lamborghini, combinandone di tutti i colori dopo la seconda puntata del Grande Fratello Vip: da strane passioni inconfessate a gesti che fanno rimanere tutti di stucco. Ecco cosa ha fatto nella notte nella casa del Gf Vip la sorella di Elettra Lamborghini.

Photo Credits: Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

