Gf Vip, Ginevra Lamborghini rientra nella casa: il web si infiamma. «Mi rifiuto di crederci»

C'era da aspettarselo, Ginevra Lamborghini entrerà di nuovo nella casa del Gf Vip. Lo ha detto lei stessa al termine della diretta di ieri. Una scelta, questa di Alfonso Signorini e della sua crew, che sta facendo molto discutere. La sorella di Elettra era stata infatti squalificata dal reality a causa delle parole che aveva usato contro Marco Bellavia, ma ora torna nel loft di Cinecittà. Non sarà di nuovo una concorrente ma entrerà qualche giorno per una «vacanzina», così l'hanno definita. La strategia degli autori è chiara: servono nuove dinamiche e Ginevra ha diversi assi da giocarsi: primo tra tutti Antonino Spinalbese. Il rapporto tra i due è molto forte, ma non chiaro: lui si dice preso da lei ma nel frattempo si è avvicinato a diverse vippone.

Gf vip, Ginevra torna nella casa: l'annuncio in diretta

Da Giaele De Donà a Antonella Fiordelisi, Spinalbese una volta che la Lamborghini è uscita non ha mai smesso di flirtare. L'ultima in ordine è la provocante Oriana con la quale è successo anche qualcosa in piu'.

ma ricordiamolo perché ginevra lamborghini non dovrebbe nemmeno essere in quella sedia e invece prossima settimana sarà pure in casa,ricordiamolo dai #gfvip pic.twitter.com/WJSSQBHm8v — gretaa :(: (@_gretaxhx_) December 6, 2022

La reazione del web

Il web non accetta la decisione della produzione e su twitter i cinguettii sono al veleno. «Che porcheria» e ancora «non dovrebbe neanche essere in studio e ora rientra». Insomma per gli utenti Ginevra che è stata cacciata per essersi resa protagonista di frasi molto gravi (“Merita di essere bullizzato”, parlando di Marco Bellavia) con le quali di fatto stava giustificando il bullismo non merita di rientrare, in nessuna forma.

Che porcheria fare rientrare Ginevra "raccomandata" Lamborghini. Diamo un premio ai bulletti di periferia #gfvip — Informazione libera (@Informazioneli5) December 5, 2022

Non era mai successo infatti che un concorrente che avesse avuto un comportamento contro il regolamento (bestemmie, frasi razziste e misogine) venisse riammesso dentro la casa.