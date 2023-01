Gf Vip, Giaele si sdraia su Antonino e...

Venerdì 27 Gennaio 2023, 09:18

A distanza di mesi, il rapporto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà si è trasformato in una bella amicizia. Ora Giaele sembra concentrata su Andrea Maestrelli, entrato da poco nella casa e con il quale si è instaurato un bel rapporto, pronto a sbocciare. Antonino, però, durante una conversazione di gruppo, ha confessato di aver provato qualcosa di speciale per la ragazza, in una determinata circostanza. "Ieri sera mi sono messo a letto, è arrivata Giaele e si è buttata dolcemente sopra di me e mentre parlava mi accarezzava. Mi ha fatto un effetto davvero strano!" ha raccontato Antonino. "Ti ha fatto effetto perché mi vuoi bene" ha risposto Giaele. "Andrea in 'error 404' mentre Antonino stava raccontando che quando Giaele stanotte gli ha dato la buonanotte stendendosi su di lui gli ha fatto effetto" ha notato un utente su Twitter. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: - GF VIP, Antonino guarda preoccupato la magrissima Giaele farsi la doccia: quanto pesa ora la concorrente