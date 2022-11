Gf Vip, le parole della mamma di George al figlio: cosa nasconde quel messaggio?

Martedì 22 Novembre 2022, 14:17

Al Gf Vip, George Ciupilan ha ricevuto una sorpresa speciale in diretta televisiva, potendo parlare ancora una volta con Marilena, la sua mamma, che è comparsa nel giardino della casa per spronare il ragazzo a dare di più. Il giovane ha ricevuto un video messaggio dal padre direttamente dalla Romania, con cui aveva tagliato ogni tipo di rapporto ma non solo: sua madre ha colto l'occasione per lanciare un messaggio forte e chiaro a suo figlio.

Gf Vip, il controverso messaggio della mamma di George al figlio

«Anche i ragazzi della Stardust dicono di aprirti» ha più volte ripetuto Marilena, riferendosi all'agenzia di cui fa parte il ragazzo. «Apriti sennò torna a casa, che ci stai a fare». Nelle sue parole sembrava ci fosse celato un messaggio nascosto, un invito ad essere più partecipe nella casa e a creare dinamiche che possano interessare il pubblico, altrimenti il rischio è che George esca dal gioco molto presto.

