GF Vip, la frase di Oriana su Daniele. Come ha reagito quando Luca Onestini...

Martedì 24 Gennaio 2023, 10:28

Durante l'ultima puntata in diretta del GF Vip, andata in onda in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini ha affrontato anche il "triangolo" tra Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Luca Onestini. Durante la settimana, Daniele e Oriana sono arrivati allo scontro: il ragazzo non ha mandato giù alcuni comportamenti ambigui e discutibili di Oriana, tanto da arrivare a litigare. Più tardi, nella casa, Luca si è subito riavvicinato a Oriana, chiedendole: “Dove sta tu novio?”, e Oriana ha immediatamente risposto: “Che schifo, mi viene da vomitare”. Insomma, tra i due non sembra essere finita bene, nonostante non sia mai iniziata una vera storia. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

