Gf Vip, Flavia Vento in lacrime per i suoi cani: «Non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente»

Non sono passate neanche 24 ore dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e ci sono già le prime lacrime. A crollare è stata Flavia Vento, letteralmente inconsolabile al pensiero dei suoi amati cani fuori dalla casa più spiata d'Italia. In un filmato mostrato da Mattino 5, la showgirl piange in giardino e spiega: «Non li ho mai lasciati per più di un’ora, è la prima volta. Sento che hanno bisogno di me».

Inutile il tentativo di consolarla da parte di Tommaso Zorzi, che le ricorda che sua madre si prenderà cura dei cani. Flavia Vento, infatti, risponde: «A lei non frega niente».

