Gf Vip, accadrà durante la finale: indiscrezione su alcuni vipponi in studio. Cosa dobbiamo aspettarci

Venerdì 31 Marzo 2023, 09:31

Il prossimo 3 aprile andrà in scena l’attesa finale del Grande Fratello Vip 7. Nel corso della puntata finale, secondo le indiscrezioni che circolano in giro per il web potrebbe esserci una sorpresa per tutti i telespettatori. Un piccolo dettaglio che riguarda gli ex concorrenti del reality show di Casa Mediaset, e in particolare chi se n’è andato dalla casa in modo rocambolesco, come Daniele Dal Moro o Edoardo Donnamaria. Ma cosa accadrà davvero nell’appuntamento finale di questa settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini?

