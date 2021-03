Gf Vip, assembramenti dopo la finale? Maria Teresa Ruta rivela: «È intervenuta la polizia»

Tutti a cena dopo la finale del Grande Fratello Vip. Gli ex inquilini della casa più spiata d'Italia si sono radunati in un hotel di Roma, dove hanno passato la notte e cenato insieme. Ma qualcosa sembra essere andato storto, stando a quanto raccontato da Maria Teresa Ruta nel salotto di Pomeriggio 5. «Mentre noi ex concorrenti eravamo a cena è arrivata la polizia - ha svelato la Ruta -, ci hanno detto che il nostro era un "assembramento"». L'ex moglie di Amedeo Goria ha proseguito: «È intervenuta la questura, ma per fortuna ci hanno dato 10 minuti di tempo... E ci siamo imboscati nelle camere».

Barbara D'Urso ha interrotto il racconto di Maria Teresa, specificando che tutti i partecipanti fossero comunque tamponati, come da prassi a Mediaset. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sull'accaduto, ma dalle storie pubblicate sui profili social di alcuni "vipponi" è possibile notare come, effettivamente, un nutrito numero di persone fosse nella stessa sala a cenare. La cena sarebbe stata quindi interrotta dall'intervento delle forze dell'ordine, senza particolari conseguenze per i commensali che avrebbero avuto il tempo di dileguarsi in hotel.

