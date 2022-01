Gf Vip, Eva Grimaldi e la dipendenza dall'alcol: «Vino e superalcolici non mi bastavano mai»

Stasera si parla di Eva Grimaldi una delle ultime vippone entrate al Gf Vip che già è al televoto. Una linea della vita fatta di alti e bassi quella dell'attrice. Faceva la benzinaia da piccola Eva e l'autista di Pamela Prati la scoprì e presentò le sue foto a quello che è stato l'agente della grimaldi per un bel po'. Unico neo per lei era il peso: «mi dissero che ero bella ma ero grassa e quindi ho cominciato con le diete». Ma non bastava e serviva di più per i canoni d quel tempo «Così ho fatto il seno 8 volte a causa di una setticemia. Nel momento in cui mi definivano una sex simbol io andavo in giro con un solo seno. La vita ti dà tanti ostacoli ma io sono una persona forte. L'ho fatto perchè mi avevano detto che dovevo essere più presentabile», doveva farlo, secondo lei, Eva, questo negli anni '80 era importante «bisognava più apparire che essere».

Gf vip, la dipendenza di Eva Grimaldi

Alfonso avrebbe voluto parlare di molto altro ma i tempi non glielo permettono e torna solo sull'argomento dell'alcol. «Perchè non riuscivi a uscirne?», Eva non ha nessun problema a parlarne. «Quando a 50 anni rimani sola e ti abbandonano non è facile risalire. Mio marito mi lasciò dicendomi "ho sposato Eva Grimaldi e mi ritrovo con una casalinga", questo mi ha lacerato e sono andata fuori di testa». Inoltre poi un figlio che non nasceva «Ma io ho imbrogliato Fabrizio sull'età, pochi giorni prima del matrimonio ha scoperto tutto dai documenti presentati dal prete». Una volta che Eva e Fabrizio Amoroso si sono lasciati la grimaldi non sapeva cosa fare. «Vagavo di notte da sola dopo aver bevuto e mia madre mi mandò in africa per fare beneficienza. una volta tornata ho affrontato il mio problema. Bevevo vino e super alcvolici e non mi bastavano mai»