Gf Vip, Elisabetta Gregoraci entra o non entra nella casa?

Gf Vip, è giallo su Elisabetta Gregoraci: entra o non entra nella casa? Mentre Alfonso Signorini presenta i concorrenti di questa quinta edizione del Gf Vip, sui social sta rimbalzando una notizia che riguarda l'ex moglie di Flavio Briatore.

Mentre Pupo e i concorrenti la nominano a gran voce, c'è un giallo che sta avvolgendo l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip di Elisabetta Gregoraci. Secondo quanto riportato da TvBlog l'ex moglie di Flavio Briatore, potrebbe non entrare nella casa del Grande Fratello Vip per motivi personali, alcuni voci non confermate parlano di motivi familiari.

Durante la diretta però proprio pochi minuti fa Alfonso Signorini ha sottolineato: «Tranquilli che la Gregoraci entra!».

Ultimo aggiornamento: 23:01

