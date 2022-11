Gf Vip, Edoardo velenoso su Micol? Quella battuta poco carina che in pochi hanno sentito

Mercoledì 16 Novembre 2022, 11:55

Momenti di grande intesa al Grande Fratello Vip tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, che sembrano essere sempre più in sintonia. I due concorrenti del reality show ridono tantissimo insieme, tanto che sembrano avere lo stesso tipo di umorismo. Peccato che, tra una risata e l’altra, Edoardo le abbia fatto una battutina velenosa sul suo ex fidanzato, l’altro Edoardo della casa: Donnamaria. Ma qual è il motivo che lo ha spinto a fare quel particolare riferimento alla loro storia ormai finita? E, soprattutto, l’intento di quella battuta era davvero un caustico riferimento o si trattava ancora una volta di uno scherzo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Funday” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, mutande-gate tra Oriana e Micol: il momento piccante a letto e la strana domanda fatta da Giaele