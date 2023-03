Gf Vip, Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis, sgarro a Nikita Pelizon: Milena Miconi si arrabbia. Cosa è successo ieri sera

Venerdì 31 Marzo 2023, 09:33

Fa discutere da sempre l’atteggiamento che diversi concorrenti del Grande Fratello Vip hanno assunto nei confronti di Nikita Pelizon. In particolare, nella serata di ieri, il modo in cui si sono comportati Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis non è affatto piaciuto ai telespettatori e soprattutto ai fan della concorrente. I due avrebbero in qualche modo tentato di escluderla ancora una volta. Ma cosa è accaduto di preciso? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com



