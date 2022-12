Gf Vip, Edoardo Donnamaria porta a letto Oriana Marzoli: la reazione di Antonella Fiordelisi

Venerdì 9 Dicembre 2022, 12:00

Al Grande Fratello Vip va in scena uno strano momento che vede protagonisti Edoardo Donnamaria ed Oriana Marzoli, dopo il pesante litigio tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi. In poche parole, il concorrente si sarebbe fortemente avvicinato alla concorrente di origine venezuelana, con la quale scherza e, addirittura, l’ha presa in braccio per portarla fuori dal letto. Peccato che tra Oriana e Antonella le cose non vadano proprio come dovrebbero e, solo nel pomeriggio, tra le due c’è stata una lite devastante. Cosa accadrà adesso? L’avvicinamento tra Edoardo ed Oriana scatenerà la gelosia di Antonella e metterà in crisi i Donnalisi?

