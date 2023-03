Gf Vip, Edoardo Donnamaria cosa ha detto ad Antonella Fiordelisi su Nicole Murgia? Il segreto che tutti conoscono

Mercoledì 1 Marzo 2023, 12:30

Al GF Vip, dopo quanto avvenuto nella puntata di lunedì scorso, è andato in scena un episodio in cui Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso sulla bellezza di Nicole Murgia. Antonella ha raccontato che Edoardo le aveva confidato che Nicole è "proprio bella", mentre Donnamaria ha negato di aver mai detto quella frase e ha accusato Antonella di inventare storie e di approfittare della situazione per farsi notare. Edoardo ha anche continuato a negare di aver mai avuto interesse per Nicole e ha sottolineato che tutte le sue azioni sono state fatte alla luce del giorno. Scopriamo insieme cosa è successo.

