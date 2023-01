Gf Vip, Edoardo Donnamaria contro Dana Saber alle 3 di notte: volano parole pesanti

Mercoledì 4 Gennaio 2023, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 11:43

Nella casa del GF Vip, è scoppiata una discussione nel cuore della notte. Alle tre del mattino, nella zona della cucina, sono infatti volate parole grosse tra tra Edoardo Donnamaria e Dana Saber, sotto l'occhio vigile di Antonella Fiordelisi. Gli animi ormai sono tesi da giorni, e Dana ha accusato Edoardo di essere "il cane di Oriana". Edoardo le ha risposto immediatamente, visibilmente infastidito dalla presenza di Dana: "Te non stai, bene: sei matta. Meglio essere un cane con la testa e il cervello che funzionano che essere come te". Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

