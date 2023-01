Gf Vip, Edoardo Donnamaria sta male? Le condizioni del ragazzo preoccupano i fan: cosa è successo

Lunedì 30 Gennaio 2023, 09:20

Al Grande Fratello Vip in molti si stanno preoccupando per le condizioni di salute e anche per quelle morali e psicologiche di Edoardo Donnamaria. Il concorrente del reality show di casa Mediaset, dopo l’ennesimo litigio con la fidanzata Antonella Fiordelisi, è parso completamente devastato, tanto da far interrogare gran parte dei telespettatori e dei concorrenti su quello che hanno visto. Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Attilio Romita, ad esempio, hanno raccontato di averlo visto vomitare, dormire al freddo per terra e parlare da solo. Cosa sta accadendo davvero a Donnamaria? Il Grande Fratello interverrà per aiutarlo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Antonella si avvicina a Edoardo nella notte: la frase che gli dice mentre lui piange fa arrabbiare i fan