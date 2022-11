Gf Vip, tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi scoppia la passione: cosa è successo prima della censura della regia

Giovedì 17 Novembre 2022, 10:10

Nella casa del Gf Vip è scoppiata la passione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia è stata pizzicata sotto le coperte in atteggiamenti intimi. "I nostri Donnalisi scatenati sotto quelle coperte... La regia ha staccato subito!" ha scritto un utente su Twitter. Gli utenti sui social, infatti, sono convinti che sotto le coperte, nel buio della stanza da letto in cui dorme anche Alberto De Pisis sia effettivamente accaduto qualcosa tra i due. La regia, non appena inquadrato il letto, ha subito cambiato inquadratura, ma lo avrebbe fatto troppo tardi.

Gf Vip, tra Edoardo e Antonella scoppia la passione

Antonella ed Edoardo ormai sono una coppia a tutti gli effetti e nonostante la volontà di Antonella di rimanere indipendente, i suoi atteggiamenti fanno capire che con Edoardo c'è un legame sempre più sentito.

