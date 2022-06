Lunedì 20 Giugno 2022, 15:37

Mentre le trattative per i nuovi “vipponi” sarebbero già in corso, si vocifera anche su chi ricoprirà questa volta il ruolo di opinionista in studio al fianco del conduttore Alfonso Signorini per il Gf Vip.

Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress Music: “Summer” from Bensound.com

Isola, Maria Laura lo ha detto senza essere ripresa dalla telecamere. Lory Del Santo rivela il piano dell'ex di Brosio