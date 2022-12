Gf Vip, è segreto-gate: Antonino denuncerà per diffamazione Oriana?

Domenica 25 Dicembre 2022, 16:41

Tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese l'aria si è fatta pesante. Prima l'avvicinamento, poi il definitivo allontanamento e la rabbia di lei che, durante la puntata in diretta su Canale 5 del lunedì sera ha fatto capire che l'ex di Belen Rodriguez le avrebbe confessato un grande segreto inconfessabile. "Mi ha parlato sotto le coperte e nel cortile, levandosi il microfono. Mi ha detto con chi è andato una volta. È meglio che non lo dico" ha raccontato Oriana. Dopo la puntata, in casa il segreto-gate è andato avanti, anche perché, nonostante Oriana abbia deciso di non rivelare il segreto a nessuno, ha continuato a parlarne. Daniele Dal Moro, si è così avvicinato ad Antonino per avvisarlo della situazione e Antonino non ha reagito bene, affermando che "Lei adesso potrebbe inventarsi qualsiasi cosa. Questa qui la devo denunciare per diffamazione per forza". Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

