Gf Vip, Delia e la battuta choc a Soleil: «Voglio entrare nella casa per condividere con voi questa attrazione»

«Delia come stai?», parte con questa domanda alla moglie di Alex Belli. «Questa storia mi ha fatto dimagrire 4 chili. Siccome ho sentito delle parole di insulti da parte di Soleil sono qua per chiarire». Fuoco e fiamme in programma. E se Delia Duran entra nella casa per provare a riprendersi il suo Alex Belli, che per ora però è sempre più vicino all'influencer, Soleil non ha dubbi: «L'avrei stracciata a morsi come un leone con una bistecca».

Lo studio di Cinecittà del Gf Vip sarà l'arena dello scontro tra predatrici. Ma una frase della moglie di Alex lascia tutti senza parole. Ma andiamo con ordine.

Gf Vip, lo scontro tra Delia e Soleil

«Sei una leonessa? Io sono una pantera ciccia mia. Tu mi dici di chiederti scusa ma sei stata tu a provocare mio marito perchè i tuoi atteggiamenti non dovevano essere fatti sapendo che lui è sposato. Se fossi stata solo un'amica lo avresti respinto nei momenti in cui lui andava oltre. Tu come avresti reagito?» parte a bomba delia che però di fronte ha Soleil che di soft ha solo il colore del vestito

«Innanzittutto dovresti pensare più a tuo marito e non a me. Io se fossero stati un paio di anni fa mi sarei sentita offesa dalle tue parole e ti avrei attaccata ora invece mi sto comportando da amica con Alex»

«Amica» prosegue Delia «ti ho solo dato della gatta morta»

«Hai una personalità scadente e bassa mi aspettavo una donna diversa. Ti preoccupa la mia personalità perchè tu non la hai. E questo il problema. Capisco che provi a fare l'attrice nella vita, ma non ci riesci. Se io fossi una moglie mi vergognerei di fare una scenata come questa. Stai mettendo in dubbio anche tuo marito». L'influencer è tagliente e diretta come sempre.

«Lui è caduto come un coniglio nella tua trappola sei una manipolatrice». Ovviamnete il termine coniglio riferito ad Alex non passa inosservato a Soleil ma neanche alle opinioniste.

«Sei peggio di una telenovela sud americana cambia mestiere. Tu non sai cosa vuol dire matrimonio, rispetto.Io provo pena».

Gf Vip, Alex e Soleil nuova coppia nella casa? Katia: «Non potete più nascondervi. Ormai dovete uscire allo scoperto»

Il botta e risposta con Alfonso

Ma Alfonso interrompe le feline per fare delle domande dirette: «Secondo te Soleil è inamorata di Alex»

Delia: «Si»

«Soleil come torni nella casa?»

«Molto più forte e serena di prima, mi spiace per lui della moglie che ha»

Gf Vip, Delia Duran dice la (sua) verità e pubblica i messaggi del fan club di Soleil Sorge: «A tagliare sono tutti bravi»

Le rivelazioni spiazzanti di Delia

Ad un certo punto però il registro della modella cambia completamente e tra un sorriso e una sfilata va a favore di quella che doveva essere la "nemica"

«È una bellissima donna mi spiace che sta succedendo tutto questo». Quindi alla fine dei conti ora Delia fa i complimenti a Soleil.

Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri incontrerà la sua fidanzata. Le anticipazioni

Ma Alfonso torna per l'ultima domanda: «Delia secondo te Alex è innamorato di lei?» lei non ha dubbi: «Lui è attratto da lei, io voglio entrare nella casa magari posso dividere con loro questa attrazione». In studio tutti rimangono senza parole e Soleil però dice la sua: «Ah ecco cosa vorresti tu vuoi entrare nella casa», non si nasconde affatto Delia: «Eh certo». Allora Alfonso dopo aver rimandato la vippona nella casa chiede a Delia se vuole incontrare Alex ma lei si rifiuta dicendo che è presto. Adriana Volpe rimane sconvolta di questa cosa: «Scusa dopo tutto questo dolore e rabbia ti danno la possibilità di entrare e dirne 4 anche a tuo marito e tu non vai? Non è normale» ma Sonia Bruganelli ha la risposta, che parte da una domanda: «Scusa Delia a te quanto interessa entrare nella casa del Gf Vip a parte tutta questa situazione?». «Tantissimo». Ecco.