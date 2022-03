Gf Vip, la rivincita di Davide Silvestri: ecco perché l'attore meriterebbe la vittoria

Davide Silvestri, attore noto per aver interpretato il ruolo di Marco nella soap italiana Vivere, ha avuto una seconda occasione televisiva nella casa del Gf Vip 6 dopo un lungo periodo di distanza dai riflettori, in cui si è dedicato ai propri progetti imprenditoriali. Inizialmente è rimasto nella zona d'ombra, ma ormai Davide non si nasconde. Amato dai telespettatori il gieffino non si è mai tirato indietro dalle dinamiche della casa. La sua bellezza sono la sua educazione, il suo rispetto e la sua energia. Occhi celesti, capelli biodi e un sorriso che conquista.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, la finale: chi vincerà? Sondaggi TELEVISIONE Gf Vip, Miriana e Biagio amore al capolinea? TELEVISIONE La denuncia di Manuel sulla 104 non convince TELEVISIONE Gf Vip, Dayane Mello difende Soleil e lancia una frecciatina... TELEVISIONE Gf Vip, Rocco Siffredi pazzo di Lulù Selassiè:... TELEVISIONE Gf Vip, Alex prova ad affondare Barù: «Prendi in... TELEVISIONE Gf Vip, Manuel si confessa: «Non potrò avere figli... TELEVISIONE Gf Vip, Soleil torna nella casa (ma è un'altra):...

Gf Vip, Jessica, Miriana e Lulù non salutano Katia (eliminata): Signorini perde la pazienza: «Dovete portare rispetto»

Gf Vip, ecco perché Davide merita la vittoria

Amico di tutti ma con un carattere deciso. Sa cosa gli piace e chi. Ha saputo allontanare persone di cui inizialmente si era fidato senza aver paura di andare contro il benestare del pubblico.

Il pubblico si è imparato a fidarsi di lui, e lo ama. I sondaggi lo danno terzo dopo le sorelle Selassiè. E noi crediamo che Davide meriterebbe la vittoria perchè non ha mai tradito e non si è mai tradito. Onesto verso la sua fidanzata Alessia Costantino a cui ha chiesto di sposarlo, vero verso gli altri vipponi con chi si è scontrato se necessario ed educato sempre verso la produzione del reality. Davide dovrebbe vincere perché a volte la normalità andrebbe premiata.