Gf VIP, Davide Donadei a Oriana Marzoli: verranno presi provvedimenti per la pessima battuta?

Sabato 21 Gennaio 2023, 11:47

Al GF Vip, Davide Donadei si è lasciato sfuggire una frase infelice su Oriana Marzoli che adesso potrebbe costargli molto cara: diversi utenti, infatti, si stanno lamentando su Twitter, chiedendo addirittura la squalifica del ragazzo. "Cosa stiamo aspettando per squalificare Davide?" ha twittato un utente condividendo la clip in cui si vede e sente Davide pronunciare una frase contro Oriana. Tutto è nato da una discussione tra alcuni concorrenti, cominciata per colpa delle bottiglie da utilizzare per preparare un cocktail. Oriana ha negato di averlo bevuto ma non tutti le hanno creduto. "Io non bevo mai Spritz, perché poi vomito" ha affermato Oriana in sua difesa, e nel video si sente Davide rispondere "Eh magari vomiti, ma come dico io". Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

