Gf Vip, Daniele stronca Edoardo sulla storia con Antonella: le parole inaspettate

Venerdì 7 Ottobre 2022, 10:14

Al Gf Vip, la vicinanza tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è sempre più forte ma, a quanto pare, c’è qualcosa che non convince gli altri concorrenti. A parlare, questa volta, è stato Daniele Dal Moro che ha avvertito più volte il coinquilino sulla questione fino a sbottare completamente nel momento in cui ha assistito alla scenata di gelosia della schermitrice, che accusato Edoardo di essersi avvicinato troppo a Sofia Giaele de Donà. È stato a quel punto infatti che Daniele Dal Moro ha cominciato a dispensare consigli a Donnamaria, raccogliendo subito il plauso della rete per quelle parole inaspettate, che dimostrano una certa maturità e la capacità di vedere le cose in prospettiva. Edoardo riuscirà a seguire i consigli del coinquilino con Antonella? Oppure le parole di Daniele finiranno nel vuoto?

photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

