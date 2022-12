Gf Vip, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli diventeranno una coppia? La reazione di Wilma Goich all'avvicinamento fra i due

Giovedì 22 Dicembre 2022, 12:18

Nella casa del GF Vip potrebbe presto formarsi una nuova coppia: si tratta di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due infatti appaiono sempre più vicini anche se Daniele è apparso particolarmente cauto nella costruzione del rapporto con la giovane venezuelana. Gli ostacoli per i due, però, non si fermano qui, perché nonostante entrambi di fatto siano single, nella casa Daniele ha stretto un legame importante e particolare con Wilma Goich. In confessionale, la produzione ha chiesto un parere proprio a quest'ultima sul rapporto tra Daniele e Oriana e Wilma ha risposto ironicamente "Sono felice per loro, le faccio tanti auguri... di Buon Natale!". Come andrà a finire? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Daniele e Oriana si coprono e scatta il bacio? Il momento super piccante tra i due nella notte: cosa è successo