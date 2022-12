Gf Vip, bullismo verso Nikita Pelizon? La lettera agli sponsor che sta girando sui social: cosa può accadere

Giovedì 29 Dicembre 2022, 10:55

I telespettatori del Grande Fratello Vip – e in particolare i fan della Pelizon – sono rimasti sconcertati per quanto sta avvenendo nella casa più spiata d’Italia nei confronti di Nikita. Verso di lei sono in atto una serie di comportamenti che sembrano assumere pienamente al titolo di bullismo, tra prese in giro, sfottò e insulti. Per questo motivo, i fan della concorrente hanno deciso di inviare una lettera agli sponsor del programma, sperando che possa cambiare qualcosa. Riuscirà ad avere qualche effetto concreto? Oppure rimarrà soltanto confinata al fandom della Pelizon? Scopriamo insieme che cosa c’è scritto. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

