Gf Vip, la bottiglia per festeggiare Edoardo Tavassi fa infuriare i fan di Nikita

Martedì 28 Marzo 2023, 13:26

Dopo la diretta andata in onda su Canale 5, i ragazzi si sono messi a cucinare per cenare insieme e per festeggiare l'imminente finale, sempre più vicina. Un video ha però fatto infuriare i fan di Nikita Pelizon, che appare a detta di molti sempre più isolata nella casa. Micol Incorvaia, infatti, è stata vista in cucina chiedere: "Ma la bottiglia di vino per festeggiare Tavassi in finale quando ce la mandano? Avevano detto che ce la davano". "Sottolinea che la bottiglia sia solo per festeggiare Tavassi, che squallore" ha commentato un utente, davanti all'atteggiamento dei vipponi che farebbero di tutto per escludere Nikita. "Brindate alla maleducazione" ha scritto qualcun altro. "Sono talmente piccoli che nemmeno si rendono conto del figurone che stanno facendo fuori" ha scritto un altro utente.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, il marito e le figlie di Milena lo hanno fatto dopo la puntata: tanti commenti sotto la foto pubblicata