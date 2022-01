Gf VIP, Barù e il contatto infuocato con Jessica: i fan impazziscono, cos'è successo stanotte

Mercoledì 12 Gennaio 2022, 09:47

Al Grande Fratello vip il pubblico impazzisce per i tira e molla tra Jessica Selassié e Barù. Anche nella notte tra i due c’è stato un botta e risposta che i fan non hanno potuto fare a meno di notare. Ecco che cosa è successo.

Gf Vip, entra Delia Duran e Soleil in crisi pensa all'addio: «Voglio uscire»

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: "Dreams" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF Vip, la frase di Barù su Jessica indigna i fan? Quella battuta sull'astinenza che non è piaciuta a tutti