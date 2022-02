Gf Vip, Barù (dopo Sanremo) critica Noemi: la cantante replica: «Perché tutta questa violenza?»

Barù commenta dal Gf Vip le canzoni di Sanremo 2022, e quella di Noemi non gli è proprio piaciuta. «Le devono tagliare le corde vocali». Una battuta assolutamente mal riuscita che ha alzato un polverone sul web e la stessa artista ha voluto rispondere direttamente.

Gf Vip, Noemi replica alle critiche di Barù

Scesa dal palco dell'Ariston l'artista con la sua Ti amo non lo so dire ha voluto dar spazio ai suoi follower e così ha aperto il box domande. Un fan ne ha subito approfittato per chiederle cosa ne pensasse di quanto detto dal nipote di Costantino della Gherardesca dentro la casa di Cinecittà, e Noemi non si è tirata indietro: «Perché tutta questa violenza?». Ecco le parole della cantante a cornice dell'opinione del gieffino: «Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?» Barù è sempre più sulla graticola, entrato come sex simbol il vippone sta perdendo il suo smalto che di nobile ormai sembra aver ben poco. Poi i gusti musicali sono sempre soggettivi.