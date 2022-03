Gf Vip, Alex prova ad affondare Barù: «Prendi in giro Jessica». L'enologo lo zittisce: «Ripigliati»

Protagonista di questa puntata del Gf Vip è Barù. È chiamato al confronto da Alex Belli che tornato dal Sinai comincia a spogliarsi dagli abiti da sciamano ma pare gli sia rimasta la voglia di risolvere le questioni e di apparire. Tutto nasce da alcune dichiarazioni dure di Barù, che il reality ha condensato e riproposto: «Come è arrivato ieri? È andato nel deserto 7 giorni e fa il mistico. L’ennesimo appello per fare qualcosa per fare scena, così molto banale. È una macchietta, se per due clip butti tua moglie sotto un treno… Io boh… Non mi viene più da ridere, mi fa tutto tristezza. All’inizio la cosa mi divertiva, poi mi deprimeva… Lui ha tutti i copioni memorizzati e li sputa lì, ma senza senso…». Ma Barù non ha nulla da diee a Belli: «Non mi interessa avere un confronto con Alex, non ci voglio andare a prendere un caffè, non mi deve dire niente e non ho nulla da dirgli». Signorini mostra a Barù il post di Alex contro di lui:

Caro il mio BARÙ, capisco il tuo umorismo Tagliente! Ma non condivido la tua cattiveria Gratuita…Io parlo di Amore libero, tu di Rutto libero, ma BARÙ dov’è? Dov’è la tua eleganza di nobiltà e la tua lealtà??#gvip #alexbelli VS #Baru — ALEX BELLI (@AXBproduction) March 9, 2022

Gf Vip, faccia a faccia tra Alex e barù

Alex è agguerrito: «Ti tranquillizzo nemmeno io ho interesse a prendere un caffè con te. Non hai mai avuto il coraggio di affrontarmi, usi il tuo umorismo anglosassone con una debole. Lo hai fatto con Delia, hai preso in giro Jessica, il pubblico ti vede, chi è il verò Barù quello dei rutti liberi? - poi urla - tu sei un sudicione hai preso in giro Jessica. Sei un sudicione maremmano. Continua a fare il tuo gioco sporco, l'unica cosa che sai fare è ruttare e scorreggiare». Poi Signorini riporta i due a toni più "umani" e quindi Alex pensa di dire un "Ti voglio bene" al nipote di costantino della gherardesca e Barù sgrana gli occhi: «Ma cosa stai dicendo? Ripigliati!È fantastico perché entra nella parte e poi ride. Facciamo passare delle cose maleducate senza parlarne e condanniamo il rutto solo perchè si sente. Vi giuro che mi so comportare molto bene ed è per quello che mi posso permettere di ruttare liberamente»