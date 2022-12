GF Vip, Antonino Spinalbese stasera si ritira? Valigie pronte dopo ore al confessionale

Lunedì 5 Dicembre 2022, 08:51

In giro per il web ha cominciato a diffondersi una notizia bomba sulla prossima puntata del GF Vip, che andrà in onda stasera (lunedì 5 dicembre 2022). Ebbene, pare proprio che Antonino Spinalbese abbia già fatto le valigie e sia pronto a ritirarsi. La notizia circola tra i fan dell’hair stylist e tra i telespettatori del reality show di Casa Mediaset ma non è ancora ufficiale. Cosa c’è di vero? E, soprattutto, cosa accadrà davvero stasera durante la diretta serale nello studio di Alfonso Signorini? Antonino Spinalbese lascerà davvero la casa? Oppure il suo ritiro è soltanto l’ennesima fake news?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “A day to remember” from Bensound.com

