Gf Vip, il regalo hot di Antonino Spinalbese a Nicole Murgia per il suo compleanno: lei sconvolta per il gesto

Mercoledì 22 Febbraio 2023, 10:21

Nicole Murgia ha compiuto trent'anni e i coinquilini del Grande Fratello Vip hanno organizzato una festa sorpresa per lei. Durante la festa, Antonino Spinalbese ha invitato la Murgia a ballare e ha poi a sorpresa fatto un regalo decisamente ‘hot’ alla coinquilina, suscitando reazioni contrastanti tra i telespettatori. La Murgia è rimasta per qualche secondo sconvolta dal gesto. Non è chiaro porterà a nuovi sviluppi nella dinamica tra i due concorrenti ma, di sicuro, è stato un momento in grado di attirare l’attenzione dei fan del reality show di casa Mediaset.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Cosa confessa la Murgia alla Miconi proprio su Antonino: cosa avrebbe provato a fare quando erano in disparte. Milena non ci crede