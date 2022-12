Gf Vip, Antonino Spinalbese "rifiutato": quella frase controversa su Oriana Marzoli. Ecco cosa ha detto l'ex di Belen

Venerdì 9 Dicembre 2022, 11:49

Nella casa del Gf Vip, Antonino Spinalbese continua a far discutere per i suoi atteggiamenti verso il parterre femminile. Una nuova dichiarazione rivolta a Oriana Marzoli ha sollevato l'ennesimo polverone. Prima ci sono stati i paragoni tra Porche e Ferrari, poi i voti come se fossero a scuola. Ora l'ex di Belen Rodriguez ha affermato che «Non so se saranno rose, adesso non lo sono. Non voglio far star male l'altra parte e mi trovo a misurare le parole. Vorrei essere io quello rifiutato. Spero che entri qualcuno che mi rifiuterà così non ho ansie».

Gf Vip, Antonino scatena il web

Una frase controversa che per certi versi mostra un'altra faccia di Antonino, quella di un ragazzo molto sicuro di sé a tal punto da preferire un due di picche piuttosto che costruire un rapporto sincero qualcuno

