GF VIP, Antonino spiffera un video visto su Oriana quando era fuori dalla casa? Di cosa si tratta

Giovedì 2 Febbraio 2023, 10:03

Nella casa del GF Vip, alcuni utenti hanno notato alcune affermazioni di Antonino Spinalbese che lasciano intendere di aver ricevuto informazioni provenienti dall'esterno sull'andamento del reality e sui concorrenti stessi. Parlando di Oriana, infatti, l'ex di Belen Rodriguez ha detto ad Antonella che “Quando usciremo di qui ti faccio vedere un video…”, alludendo a qualche episodio mostrato molto probabilmente durante il daytime o in altre circostanze, di cui la ragazza non può essere a conoscenza. "Antonino che dice ad Antonella che usciti dal gf vip le farà vedere un video su Oriana? Ma lo schifo di tenere uno che sa cos’è si fuori ancora lì dentro solo perché è l’ex di Belen", "È palese sempre di più che quando è uscito ha avuto suggerimenti" hanno twittato alcuni utenti, riferendosi a quando Spinalbese, per motivi di salute, è rimasto fuori dalla casa per circa due settimane. Photo: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

