Gf Vip, Antonella Fiordelisi: «Totti mi ha scritto quando si era già lasciato con Ilary Blasi»

Antonella Fiordelisi e Francesco Totti? La bomba lanciata nel pomeriggio dalla showgirl sull'ex capitano della Roma ha fatto il giro del web. Una bomba che Alfonso Signorini ha prontamente raccolto e rilanciato: «Cara Antonella oggi l'hai combinata grossa...».

Interrogata dal conduttore del Grande Fratello Vip, Antonella racconta cosa è successo:

«Non mi ricordo il periodo preciso. Mi ha scritto solo “Ciao”. L’ho visto troppo tardi e non sono riuscito ad accettare la sua richiesta di amicizia. Non mi ricordo precisamente quando mi ha scritto, credo tra agosto e settembre. Sicuramente si era già lasciato con Ilary. Ma non mi ha scritto niente di grave, solo un saluto. Ed io non gli ho risposto…».

Alfonso non si accontenta e sottolinea come Antonella sia ricercata da mezza Serie A. «A me scrivono molti calciatori…». Alfonso Signorini cerca di scoprire qualche nome. La gieffina sorride, diventa rossa: «Uno inizia con la Z (Zaniolo, ndr) ed è di Roma e alla fine non si è presentato dopo che ha organizzato tutto. Forse perché gli ho detto che andavo al GF Vip».

Il conduttore poi gli ricorda anche di Gonzalo Higuain: «Lui è stato più esplicito, dopo aver parlato un po’ del più e del meno poi mi ha chiesto delle foto un po’ spinte e io gli ho mandato una linguaccia…».