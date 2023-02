Gf Vip, Antonella Fiordelisi lo caccia dal confessionale: Luca Onestini incredulo fa questo gesto

Giovedì 2 Febbraio 2023, 07:31

Nella casa del GF VIP, Antonella è andata su tutte le furie per l'ennesima volta ed è stata vista cacciare Luca Onestini dal confessionale, per entrare al suo posto e scagliarsi contro il gruppo. "Mi avete stufato, parlate di altro!" ha urlato Antonella sulla soglia del confessionale. Luca, buttato letteralmente fuori, è rimasto incredulo davanti agli altri inquilini, che sono scoppiati a ridere: "Ti hanno cacciato fuori!" hanno esclamato gli altri. "Peccato non lo abbia cacciato dalla casa… Sarebbe stato il top" ha commentato un utente su Twitter, "Io la sposerei solo per questa scena" ha scritto qualcun altro. photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: "Dreams" from Bensound.com

