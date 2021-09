Gf Vip, l'ingresso di Andrea Casalino è hot: il modello in slip nella Love Boat

Sabato 18 Settembre 2021, 00:31

Entra il penultimo dei 22 concerrenti scelti per il cast di questa edizione del Gf Vip: Andrea Casalino. E per il bel modello è stata riservata una stanza ancora segreta, la Love Boat. Luci rosse, una vasca idromassaggio e candele. A scoprire la stanza segreta e il ragazzo è toccato a Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni che dicono potrebbero rimanere comunue con lui in quella stanza a rilassarsi per un po' di tempo. ma Alfonso Signorini lo copre e gli fa passare l'accappatoio e fa partire la clip di presentazione.

Gf Vip, Andrea Casalino si presenta (in slip)

Andrea Casalino: 38 anni «dicono che non li dimostro», modello, ha vinto L'uomo Ideale d'Italia anche se spiega «ideale un aprolone ma mi sto impegnando per esserlo», poi tante fiction e una carriera in discesa visto il fisico del modello. «Sono un uomo vero».

Poi l'ingresso nella casa e qui le principesse apprezzano cercando di mascherare l'emozione toccando a toccarsi nervosamente i capelli e a prendere la parola dallo studio è Sonia Bruganelli:

«Io una cosa non l'ho capita: Non so il perchè sono 3 giorni che vediamo Amedeo Goria in mutane e poi coprono te». Tutti scoppiano in una fragorosa risata, e il consuttore non ha potuto che far riscoprire anche se solo per qualche minuto il bel moro.

Ormai mancano solo 3 concorrenti e la casa sarà al completo.