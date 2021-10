Gf Vip, Andrea eliminato: in nomination Davide, Amedeo, Nicola e Samy. Chi sono stati i protagonisti della sesta puntata?

Sabato 2 Ottobre 2021, 01:43 - Ultimo aggiornamento: 01:45

La sesta puntata del Gf Vip termina con l'eliminazione di Andrea Casalino e altri 4 nominati. La prossima settimana sono a rischio "uscita" Davide Silvestri (tanto per cambiare), Amedeo Goria (che pare abbia chiesto di essere votato ai compagni), Nicola Pisu (di nuovo) e Samy Youssef (i modi del ragazzo non piacciono proprio nella casa). Alfonso Signorini chiude la diretta salutando e ringraziando i telespettatori che hanno seguito il programma fino a notte fonda. Al suo fianco le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Una puntata ricca di accadimenti che ha visto protagonisti Soleil, con i suoi discutibili modi di fare ma che (nonostante ciò) per Sonia rimane la regina indiscussa, Gianmaria, che vive un momento di confusione nella sua relazione con la fidanzata Greta che ha lasciato fuori la porta rossa, Raffaella Fico, che nonostante i tentativi di minare la sua sicurezza nei confronti del suo fidanzato da parte dell'ex di Piero Neri ha dimostrato di essere una vera donna e si è presa anche una (quasi) proposta di matrimonio da Piero che è arrivato per fargli una sorpresa.

Gf Vip, il resoconto della puntata

La puntata è iniziata con un tutti contro Soleil, poi ci sono stati gli scoop delle sorelle Selassiè che però hanno difeso con le unghie e con i denti la loro discendenza, non poteva certo mancare poi una parentesi dedicata alla love story tra Manuel e Lulù, nonostante i cenni di sfinimento che l'ex nuotatore sta dimostrando a causa della gelosia asfissiante della principessa il ragazzo non prende ancora una decisione netta.

Gf Vip, Alfonso Signorini costretto a chiudere il collegamento con la casa: «Adesso state zitti e parlo io»

Tantissimi i colpi di scena, ultimo ma solo in ordine di scaletta, la sorpresa che Patrizia Mirigliani ha fatto al figlio Nicola Pisu. Lacrime e tanto amore. L'appuntamento è per lunedì 4 ottobre su canale 5 alle ore 21.40 per un'altra puntata del Grande Fratello Vip.