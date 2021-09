GF Vip, Ainett Stephens stanca di Amedeo Goria: «Basta con le mani...»

Lunedì 20 Settembre 2021, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:12

Dopo giorni di mani allungate e addirittura palpatine, al Grande Fratello Vip Ainett Stephens ha deciso di provare finalmente a bloccare le avance di Amedeo Goria. L’ex Gatta Nera ha fatto un chiaro discorso al giornalista sportivo. Riuscirà a frenarne le attenzioni? foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- GF VIP, Amedeo Goria a rischio squalifica? La frase su Alfonso Signorini che non passerà inosservata stasera