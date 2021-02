Gf Vip, un topo invade lo studio: Alfonso Signorini scappa durante la diretta (ma era uno scherzo)

Alfonso Signorini vittima di uno scherzo da parte degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel bel mezzo della diretta televisiva, mentre il conduttore annuncia l'inizio delle nomination, un topo di peluche appare al centro dello studio. Alfonso Signorini lo nota con la coda dell'occhio e comincia a scappare inseguito dai cameraman. Il conduttore, nel panico, lancia la pubblicità, ma in quel momento gli ex inquilini della casa scoppiano a ridere spiegando che si trattava di uno scherzo. Colpevole numero uno Cristiano Malgioglio, seguito da Patrizia De Blanck e tutti gli altri. Signorini, però, sembra non prendere bene lo scherzo: «Facciamo i conti dopo, io ho la fobia dei topi e delle mucche, queste cose non si fanno». La diretta riprende, il conduttore sembra frastornato e infastidito. Tutta colpa di un topo di peluche.

SIGNORINI CHE SCAPPA DALLO STUDIO PER IL TOPO ✈️✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/kK6onvhdUh — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) February 22, 2021

