Gf Vip, Alfonso sbotta contro Lulù: «Devi lasciare stare Manuel, sei ai limiti dello stalkeraggio»

Manuel Bortuzzo ha letteralmente sbottato con Lulù Selassiè e lei ha pedinato l'ex nuotatore diventando quasi un incubo per il ragazzo. Stasera Alfonso Signorini torna nella casa per parlare con Bortuzzo perchè non lo vede per niente bene.

«Lulù non ti lascia spazo e negli ultimi giorni la situazione è precipitata e tu non stai bene, mi sbaglio?»

Manuel non può che dargli ragione. «Ci ho messo tutto il cuore e la pazienza del mondo per far capire come sono e che ho bisogno dei miei spazi. Ho aspettato e tante piccole cose non sono state capite ne prese in considerazione. La cosa strana è che sembra capire quando parliamo e quindi io ci riprovo ma poi tutto torna come prima o peggio di prima e quindi io sono costretto a credere ai fatti».

Gf Vip, la fine tra Manuel e Lulù

La situazione tra i due infatti nonostante nelle scorse settimane sembrava essersi riassestata sul sereno dopo la lettera della mamma di manuel tutto è crollato di nuovo. E nelle scorse ore le immagini che si sono viste sono state imbarazzanti. Manuel chiedeva momenti per stare solo e Lulù invece voleva parlare e chiarire.

«Tu scappavi e lei ti inseguiva qui siamo ai limiti dello stalkeraggio» tuona Alfonso.

Il fatto che Manuel abbia bisogno di rimanere solo al di la del bisogno personale è una questione fisica, il ragazzo per le sue condizioni di salute ha bisogno di stare solo e recuperare le energie sennò il rischio è che si ammali molto gravemente e stasera Signorini è pronto a farlo capire in tutti i modi alla principessa.

E nelle scorse ore il ragazzo si è chiuso nel confessionale per chiedere aiuto alla regia perchè proprio asfissiato.

«Lulù le cose hanno preso una piega inspiegabile, Manuel sta male devi lasciarlo in pace perchè fai così?»

Gf Vip, Lulù insegue Manuel e lui sbotta (ma la regia lo censura): «Levatemela di torno, non la sopporto più»

La difesa di Lulù

La principessa cerca di spiegare: «Lunedì sera dopo la puntata era sereno ma da martedì mattina lui è cambiato ed era stranito e volevo stare vicino a lui ma lui mi ha allontanato ma non volevo stargli lontano dopo la lettera avevo paura di perderlo». Ma Alfonso la stoppa. «Intanto partiamo da un principio tu ti sei innamorata di una persona particolare di una persona che vive una realtà che non avrebbe voluto vivere, nessuno ha mai il diritto di non rispettare l'altro a maggior ragione per una persona che vive una situazione particolare tu devi rispettarlo». Ma Manuel spiega arrabbiato. «Quando chiedo di lasciarmi in pace non è contro lei ma per una mia situazione. Oggi mentre lei si trucca e si pettina e sta tranquilla a pensare come vestirsi per la puntata io ho la febbre a 38.5 perchè sto male». Ma la principessa si sente attaccata. «Lulù questa è la sua vita, è una vita che lui non si è scelto, se vuoi stare con lui devi rispettarlo» lei dice di rispettarlo ma Manuel non ce la fa più: «Sono due mesi che non rispetti le mie richieste». Lei prova a scusarsi ma nessuno le crede. Anche secondo Jessica la sorella dovrebbe ascoltare di più.