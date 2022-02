Gf Vip, Alfonso Signorini "demolisce" Clarissa Selassiè: «Questa è povertà di cervello»

Katia Ricciarelli eliminata dal Gf Vip. Lei è felice e anche molti vipponi lo sono. Serata infuocata nel loft di Cinecittà e per la cantante sono stati molti i faccia a faccia a cui si è dovuta "prestare". Prima Manila e Miriana che dopo la scorsa puntata hanno continuato a lanciarsi frecciatine al veleno. Poi Lulù Selassiè che ha dato alla ex di Pippo Baudo della razzista. Ma dopo 5 mesi la soprano non ne poteva più e l'esito del televoto le ha permesso di tirare un sospiro di sollievo. Tra i non saluti e gli abbracci Katia Ricciarelli raggiunge lo studio. Un applauso ha accolto l'arrivo della cantante ma anche una polemica.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, Jessica, Miriana e Lulù non salutano Katia TELEVISIONE Gf Vip, Lulù Selassiè minaccia Nathalie TELEVISIONE Gf Vip, Lulù Selassiè al veleno contro Katia TELEVISIONE Gf Vip, Miriana è scontro con Katia: «Sei... TELEVISIONE Gf Vip, lite tra le sorelle Selassiè per Barù?... TELEVISIONE Gf Vip, Nathalie Caldonazzo a rischio eliminazione: Davide e... SPETTACOLI GfVip, Soleil contro Jessica: ecco cosa dice l'influencer...

Gf Vip, Jessica, Miriana e Lulù non salutano Katia (eliminata): Signorini perde la pazienza: «Dovete portare rispetto»

Gf Vip, Signorini contro Clarissa

Alfonso Signorini ha mostrato un articolo rilasciato da Clarissa Selassiè, la sorella espulsa. La principessa ha rilasciato un'intervista in cui insultava a maleparole la soprano e le augurava l'eliminazione. La reazione del conduttore è stata durissima: «Questa è povertà di cervello - dice Alfonso - Ti ho scelta e voluta ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto»