Gf Vip, la confessione di Jessica a Soleil: «Alex e Delia volevano una cosa a tre». L'influencer conferma: «Sì, gli piacerebbe»

Puntata complicata ieri per Soleil Sorge. Dopo l'amore dichiarato più e più volte per lei da Alex Belli, l'influencer si è vista mollata all'interno della casa del Gf Vip da parte dell'attore che è corso tra le braccia della moglie Delia Duran, andando così incontro a una squalifica certa. Soleil ci aveva creduto, almeno così pare, a quel rapporto che da “chimica professionale” era diventato altro. «Abbiamo oltrepassato il limite» aveva confessato un incerto Belli ad Alfonso Signorini e lei si era lasciata andare. Ma che ci fosse puzza di bruciato l'ex di uomini & Donne aveva cominciato a odorarlo, tant'è che ieri pomeriggio prima della puntata aveva dato un bacio finto ad Alex per smascherarlo. Da lì l'attore è andato su tutte le furie e la lite è stata imminente. Ma poi durante la diretta con lo studio di cinecittà i due vipponi erano più uniti che mai fino a quando Alex ha perso le staffe e è corso dalla moglie in giardino. La produzione a quel punto non ha potuto far altro che cacciare il concorrente per non aver rispettato le normative di distanziamento e Soleil è caduta nello sconforto.

Gf Vip, la confessione di Jessica a Soleil

Tutti all'interno della casa le sono stati vicino e stanotte a parlare con l'influencer italo-americana ci ha pensato Jessica Selassiè che ha voluto mettere in evidenza quanto l'ex di centovetrine stesse recitando una parte all'interno del reality. «Tutto è cominciato con le loro lettere su un settimanale, ti ricordi quel giorno in puntata all’inizio, quando Delia era gelosa e lui aveva risposto sul giornale “amore mio non ti preoccupare non essere gelosa”. Il teatrino è partito da lì secondo me». E la principessa ha aggiunto: «Avevano sondato un po’ il terreno. Poi lei è andata da Barbara d’Urso a parlare ed insultarti. E poi stasera non mi tornano tante cose. La prima cosa che avrebbe dovuto chiederle era “con chi cavolo hai fatto quelle foto, chi hai baciato in bocca?”. Invece non le ha chiesto nulla. Adesso direi che è tutto chiaro».

L'accordo tra Delia e Alex

Non ci sono dubbi per la princess che marito e moglie fossero daccordo, ma aggiunge anche un aprticolare piccante al suo discorso. «Loro avevano già pensato a te. Avranno visto di tutte le persone quale era quella con cui potevano. Anche perché poi tutta quella robaccia fuori luogo del sei bella che ti ha detto lei durante la litigata. Cioè, come tipo un cosa a tre. Io l’ho letta che volevano fare una roba a tre dai. Per me era così e infatti ero rimasta scioccata devo essere sincera. Ah, ti ha detto che sono una coppia aperta?». E Solel sembra confermare i dubbi della Selassiè: «Una cosa a tre con me? Gli piacerebbe a tutti e due fidati. Poi in tutto ciò le cose che mi ha detto Ale riguardo loro, diciamo che non aveva senso le scenate a vicenda di gelosia». Insomma se pensavamo che la soap Delia, Alex, Soleil fosse finita, ci sbagliavamo di grosso